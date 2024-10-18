В Елабуге расширили сеть домашнего интернета

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О расширении сети домашнего интернета в 9-м микрорайоне Елабуги сообщила цифровая экосистема МТС. Доступ к высокоскоростному интернету получили 4 тыс. человек, проживающих в пяти- и девятиэтажных домах по проспекту Мира и на улице Тази Гиззата.

Специалисты компании провели технические работы по модернизации и установке нового телеком-оборудования в одиннадцати многоквартирных домах 9-го микрорайона Елабуги.

«Компания планомерно обеспечивает жителей Закамья домашним интернетом. Весной фиксированная сеть была запущена в 8-микрорайоне Елабуги, теперь гигабитный интернет МТС доступен и жителям соседнего микрорайона», – отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.