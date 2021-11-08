В Елабуге завершились работы по капремонту многоквартирных домов и «Нашему двору»

газета «Новая Кама».

В Елабуге на 100% завершен капитальный ремонт всех 23 многоквартирных домов, запланированных на 2021 год. Об этом на совещании по городскому хозяйству сообщил директор департамента ЖКХ Андрей Томилин, пишет газета «Новая Кама».

По его словам, остался один дом, расположенный по улице Покровская, 11, который является объектом культурного наследия и для которого необходимо разработать проектно-сметную документацию. Эти работы планируется завершить к декабрю текущего года. Дом включен в программу капитального ремонта 2022 года.

Завершены работы и по республиканскому проекту «Наш двор». Благоустройство придомовых территорий включало и ремонт дорог, и освещение, и установку малых архитектурных форм. Есть небольшие замечания по нескольким дворам, добавил Томилин, которые будут устранены в ближайшее время.

Особо остро стоит вопрос о размещении рекламных конструкций на улицах города, в том числе и на зданиях. По словам руководителя исполкома Елабужского района Ленара Нургаянова, незаконно установленные рекламные конструкции необходимо убрать, так как они портят облик города. Он подчеркнул, что их в городе очень много, только 40 конструкций установлены по всем правилам и на законных основаниях.