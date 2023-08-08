В Елабуге проходит арт-симпозиум с участием художников из новых регионов России и Крыма

В Елабуге стартовал Международный арт-симпозиум по современному искусству. Его участниками стали более 150 художников, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.

Проект предусматривает вовлечение в художественное пространство «большой России» именитых и молодых художников четырех новых регионов страны, а также Крыма, создать площадку для обмена опытом между разными поколениями художников.

Международный арт-симпозиум по современному искусству соберет 35 известных художников, в том числе из Новороссии, Международную творческую лабораторию молодых художников «BASHNYA» (27 очных участников), Елабужскую биеннале уникального рисунка (более 80 заочных участников), сообщают организаторы.

Члены Союза художников России проведут для участников лекции и мастер-классы горячему батику, эмали, акриловой росписи объемной деревянной скульптуры.

Мероприятие продлится в Елабуге до 17 августа.

Лучшие произведения участников представят на итоговой выставке. Она пройдет в нескольких городах – Елабуге, Симферополе, Донецке и Луганске. Копии 80 работ передадут в детские дома, детские сады, музеи Донецка и Луганска для постоянного экспонирования.

Арт-симпозиум проходит в рамках проекта «Операция «Реинтеграция». Диалог художников России: Донбасс и Елабуга».

