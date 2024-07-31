В Елабуге проведут Всероссийский турнир по стрельбе из лука

В Елабуге 17 августа организуют III Всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган Батыр».

Как сообщили руководители вышеупомянутого проекта, с древних времён доблестные Батыры собирались все вместе, чтобы определить самого сильного, меткого и ловкого среди них. Для поединка выбирали самое лучшее место в округе. В провинциальном городке на Каме таким местом стала территория возле знаменитого Елабужского городища (это - часть древней Булгарской мечети, архитектурный памятник X века, объект культурного наследия федерального значения).

Таким образом, участники и гости турнира смогут насладиться не только увлекательными захватывающими состязаниями батыров, но и видами природы, окунуться в атмосферу старины. Помимо этого, в рамках мероприятия участники покажут умение стрелять из лука в ярких исторических костюмах, послушают волшебное звучание кубыза, отведают блюда, приготовленные на огне, прикоснутся к истокам Древней Булгарской цивилизации, увидят единственное наземное сооружение домонгольского периода, сохранившееся на территории Татарстана, совершат коллективную молитву на месте мечети X века, посетят зону мастер-классов и ярмарку ремесленных товаров.

В предыдущем турнире приняли участие более 75 лучников и 10 тыс. участников со всей России (из Башкирии, Татарстана, Астраханской, Пермской и Оренбургской областей поборолись за главный приз турнира 40 тыс. рублей). На турнире было организовано несколько видов лучных соревнований: биатлон, состязания на скорость в женской и мужской лигах, а также метания копья. Все участники представляли свои регионы в ярких национальных костюмах. Новинка III турнира: спортивный турнир по Корэш и постановка спектакля «Туган Батыр. Рождение Легенды».

В этом турнире смогут принять участие взрослые мужчины и женщины и дети от 10 лет, представляющие Россию и другие страны.

Стоит отметить, что стрельба из лука чрезвычайно полезна для здоровья – она улучшает зрение, концентрацию внимания, благотворно влияет на опорно-двигательный аппарат.

Начало турнира: 17 августа в 9:00 часов на «Елабужском городище». Для желающих участников есть возможность приехать 16 августа с 15:00 часов и расположиться на палаточном городке. Заявки на участие принимаются до 10 августа 2024 года. Более подробно о мероприятии можно узнать на сайте турнира.