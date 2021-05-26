В Елабуге будет проведено археологическое изучение средневековых мусульманских памятников

На территории исторической части Елабуги будут проведено археологическое изучение средневековых мусульманских памятников. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заведующий Галереей редких коллекций Елабужского государственного музея-заповедника Камиль Купаев.

«Цель проекта – сохранение на исторической территории Елабуги множества исторических памятников культуры. Результатом данных исследований будет мониторинг их сохранности и отчет по итогам охранно-спасательных работ. Для лучшего ориентирования последующих исследователей и удобства туристов, планируем составить карту геолокации памятников. Этой работой мы обновим данные о них, пополним музейный фонд России», — рассказал Купаев.

Проект был задуман самим Камилем Купаевым. В реализации амбициозных планов Елабужский музей-заповедник выступает в качестве партнера.

Старт работ запланирован на август этого года.