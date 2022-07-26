В Елабуге в этом летнем сезоне проведено более 200 событий в парках и скверах

В Елабуге весь летний сезон и до конца сентября для жителей города открыты развлекательные площадки в парках и скверах города. На сегодняшний день проведено уже свыше двухсот городских, культурно-массовых, спортивных и развлекательных мероприятий.

«В среднем в каждом мероприятии принимают участие от 200 до 600, а иногда и свыше 5 тыс. человек разных возрастов. Это жители и гости города. Различные мастер-классы, фитнес-час, танцевальные баттлы, рок-вечера, „Свободный микрофон“ — программы мероприятий рассчитаны на самую разную аудиторию», — утонила в беседе с «Татар-информом» пресс-секретарь администрации района Екатерина Сайбель.

В частности, например, в парке «Чебурашка» по понедельникам с 17.00 проводится мероприятие «Лето в стиле этно». Во вторник — настольные игры и книги для чтения. В среду вечером можно поучаствовать в музыкальном калейдоскопе и порисовать вместе с проектом «Арт-скамейка».

В четверг елабужан и гостей города приглашают на музыкальный вечер «DiscoЛето», а с 20.30 проводятся кинопоказы. В пятницу для всех проходит концертная программа «Страна талантов» и арт-проект «Краски лета».

По выходным с 8.00 начинается фитнес-программа, а вечером можно будет присоединиться к тематическому вечеру «Лето вместе» и поучаствовать в конкурсе «Таланты из народа».

В парке «Гуляй» также проходят развлекательные мероприятия для населения. В течение недели проходят спортивные эстафеты вместе с проектом «Зеленый фитнес». Помимо этого, в Елабуге проходит фестиваль дворового футбола и баскетбола для детей в возрасте от десяти до 16 лет. В нем участвуют около ста человек. Созданы команды и определены их капитаны.

Работает и мобильная площадка выполнения нормативов ГТО. Все желающие могут попробовать себя в прыжках в длину, наклоне, отжимании, подтягивании на перекладине и поднятию гири. Ежедневно организаторы в парке проводят подвижные игры и эстафеты с детьми.

В Георгиевском парке реализуется проект «Все на улице», в рамках которого предлагаются различные подвижные игры для детей и подростков. По вторникам для всех тех, кто гуляет в парке, проводят квест-фест, а в среду детей организует арт-школа.

В остальные вечера проходят классные встречи с интересными людьми, курсы татарского языка «Мин татарча сөйләшәм» и Лига настольных игр.