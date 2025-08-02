Фото: ДУМ РТ

Сегодня, в 8-й день месяца сафар (2 августа), в Елабуге прошел IV Всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган батыр». Состязание провели на исторической территории Елабужского городища, которое является объектом культурного наследия федерального значения и славится своей богатой древней историей, что придает турниру особую значимость и атмосферу исторической глубины, сообщила пресс-служба ДУМ РТ.

В этом году турнир приурочен к Году защитника Отечества, объявленному в России, и «Году героев» (Каһарманнар елы), объявленному ДУМ РТ. Организаторами мероприятия выступили ДУМ РТ, мухтасибат Елабуги и Елабужского района, администрация Елабуги и Елабужского района, Елабужский государственный музей-заповедник, национально-туристический комплекс «Туган авылым», АНО по развитию конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука Республики Башкортостан «Мэргэн уксы», спортивный клуб «МАКСАТ» (Елабуга), Федерация по стрельбе из лука РФ и Минспорта РТ. С 2022 года турнир проводится при поддержке гранта Раиса РТ по развитию гражданского общества.

Турнир открыл чтением аятов Священного Куръана и дуа всемирно известный богослов, обладатель наивысшей степени по хифзу Куръана (знаток 10 кыраатов), главный судья и председатель жюри в конкурсах по Куръану в странах Персидского залива, потомок пророка Мухаммада, глава Комиссии по подготовке Куръана Дубайской международной премии Священного Куръана (DIHQA), член Комиссии по подготовке рукописного Куръана в Казани шейх Маъмун ар-Рави.

На официальном открытии турнира 107 лучников из Татарстана, Башкортостана, Астраханской, Омской и Кемеровской областей и гостей Елабуги поприветствовали Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, глава Елабуги и Елабужского района Рустам Нуриев, гендиректор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко, основатель проекта «Туган Батыр», совладелец национально-туристического комплекса «Туган авылым» Радик Абдрахманов, исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Раисе РТ Нурия Хашимова, генконсул Кыргызской Республики в Казани Эрик Бейшимбиев, генконсул Турецкой Республики в Казани Угур Йылмаз, генконсул Республики Казахстан в Казани Ерлан Исхаков и др.

Камиль хазрат отметил, что турниры, такие как «Туган батыр», являются примером возрождения сунны. Он поблагодарил за организацию данного турнира Абдрахманова, а также всех причастных к этому проекту. Муфтий Татарстана, обращаясь к хадисам, подчеркнул, что верховая езда, плавание и стрельба из лука являются сунной нашего любимого Пророка. Хадисы Пророка также гласят, что «сильный верующий лучше и любимее для Аллаха, чем слабый верующий, хотя в обоих есть благо».

Камиль хазрат подчеркнул, что 1447 год по Хиджре, стартовавший 26 июня (1 мухаррам), знаменателен 1500-летием Пророка Мухаммада, и призвал по этому поводу провести мероприятия масштабно.

Радик Абдрахманов, в свою очередь, отметил, что данный турнир является целым событием, которое оказывает положительное влияние на воспитание подрастающего поколения. Он поблагодарил за содействие Раиса РТ, Муфтия Татарстана, имам-мухтасиба Халима хазрата Шамсутдинова, который в свое время вышел с инициативой проведения данного мероприятия.

После официального открытия на месте древней булгарской мечети «Ак мәчет» X века хазраты, аксакалы, участники турнира, гости и жители Елабуги с джамаатом совершили полуденный коллективный намаз. Намаз возглавил Камиль хазрат Самигуллин. Примечательно, что за несколько дней до начала турнира во всех мечетях Елабуги стартовал хатм Куръана – полное чтение Священной Книги, что является одним из самых важных поклонений в исламе. Хатм завершился сегодня совместным ду’а (молитвой) с участием Муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.

Также в честь памяти павших героев Великой Отечественной войны и бойцов СВО совершили ду’а за защитников Отечества и благополучие Родины.

Турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган батыр» проводится с целью продвижения этого вида спорта; исследования и сохранения исторического, культурного и фольклорного наследия народов и популяризации здорового образа жизни. Состязания также ставят целью воспитание местных спортсменов-лучников, поддержку их развития, предоставление возможности для тренировок и участия в международных соревнованиях. Основные принципы турнира включали в себя толерантность и уважение к другим участникам, создание дружественной атмосферы и поддержку спортивного духа.

В состязаниях приняли участие как мужчины и женщины старше 16 лет, обладающие опытом и навыками в стрельбе из лука, так и подростки в возрасте от 10 до 15 лет. Соревнования прошли в 8 этапов: всадник, стрельба с колена, биатлон, атака, стрельба с классической стойки, стрельба на скорость, турецкая пута, джамбы.

На площадках IV Всероссийского турнира по стрельбе из традиционного лука «Туган батыр» были организованы активности для всей семьи, как для взрослых, так и для детей. Помимо посещения турнира, гости смогли посетить ярмарку ремесел, интерактивную зону и мастер-классы и посмотреть мультфильм «Туган Батыр».

фото: ДУМ РТ