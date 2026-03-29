В Елабуге прошел чемпионат Татарстана по борьбе среди юношей

Чемпионат Республики Татарстан по борьбе на призы журнала «Ялкын» среди юношей 2010-2011 годов рождения прошел в Елабуге 26-28 марта. В соревнованиях среди спортсменов 15-16 лет приняли участие 47 команд из 41 района республики, всего – 345 участников.

На церемонии открытия участников приветствовали заместитель руководителя Елабужского муниципального района Александр Косов, исполнительный директор Федерации борьбы Республики Татарстан Марсель Тагиров, помощник депутата Госдумы Раиль Шамсутдинов и главный редактор журнала «Ялкын» Энже Габдуллина.

Александр Косов отметил, что Елабуга рада принимать такие соревнования, и поблагодарил организаторов за доверие к городу. Он подчеркнул, что участие 345 спортсменов, 47 команд и 41 района делает турнир настоящим спортивным праздником, и пожелал участникам больших побед.

Исполнительный директор Федерации борьбы Татарстана Марсель Тагиров выразил благодарность руководству Елабуги за поддержку проведения соревнований. Он напомнил, что в начале года на манеже проходил чемпионат Татарстана по борьбе, а теперь здесь соревнуются юноши. По его словам, на ковер выходят спортсмены, которые являются будущим этого вида спорта, и каждый из них – уже настоящий боец. Он также поблагодарил тренеров за их работу.

Марсель Тагиров вручил благодарственные письма Федерации борьбы Татарстана главному тренеру команды Мамадышского района Рафаэлю Хамидуллину и тренеру команды Кукморского района Тагиру Ахметову.

Главный редактор журнала «Ялкын» Энже Габдуллина отметила особую символичность того, что соревнования проходят под эгидой издания. Она подчеркнула, что «Ялкын» всегда был площадкой для самовыражения подростков, поэтому проведение турнира на его призы имеет особое значение. Она пожелала участникам успехов, чистой борьбы без травм и ярких воспоминаний.

Соревнования длились два дня: в первый день прошли предварительные схватки, во второй – полуфиналы и финалы. Главным судьей турнира выступил Булат Хабибрахманов.

Зульфия Шавалиева