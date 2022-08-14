В Елабуге пройдет XII Международный фестиваль школьных учителей

С 15 по 17 августа 2022 года на базе Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального университета пройдет XII Международный фестиваль школьных учителей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

Для участия приглашаются школьные учителя начальных, средних и старших классов Республики Татарстан и других субъектов Российской Федерации. Как и в предыдущие годы будет предусмотрена возможность участия онлайн.

Фестиваль 2022 – это интенсив, который представлен параллельно работающими в течение 3 дней образовательными и интерактивными площадками: публичными лекциями, проектными сессиями, мастер-классами, конкурсами.

«Причем каждый участник сможет выбрать для себя индивидуальный трек обучения, посещая наиболее актуальные для него мероприятия, а в итоге освоения выбранных модулей у него будет сформирован уникальный набор профессиональных и надпрофессиональных компетенций», — подчеркнули организаторы.

Ключевая концепция фестиваля – «О патриотизме смело».

Подробная информация о мероприятии и его программа на сайте.