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В Елабуге пройдет выпускной вечер для школьников из ЛНР
88 близких родственников выпускников одиннадцатого класса из Лисичанска и Рубежного, которые завершают среднее образование в елабужской школе «Университетская», оправились в Татарстан. Все они примут участие в выпускном вечере, который пройдет 19 июня.
Поездку в шеф-регион родителям, бабушкам и дедушкам, братьям и сестрам организовали руководство Республики Татарстан и экс вице-премьер Евгений Варакин. Для этого выделены два комфортабельных автобуса, которые доставят родственников выпускников туда и обратно.
Напомним, в этом году в школе «Университетская» прошли обучение пятьдесят одиннадцатиклассников из двух подшефных Татарстану городов. Большинство из них планируют поступить в вузы республики.
В прошлом году 39 выпускников этого же учреждения – приехавших из Лисичанска и Рубежного остались получать высшее образование в Татарстане, 23 из них выбрали вузы Елабуги.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого
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