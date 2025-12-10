news_header_top
Руc Тат
Происшествия 10 декабря 2025 08:59

В Елабуге приставы задержали должницу, назначив «свидание» через соцсети

В Елабуге судебные приставы нашли необычный способ разыскать местную жительницу, которая более года скрывалась от исполнения решения суда и накопила долг по алиментам свыше 120 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов, женщину не удавалось застать ни дома, ни по месту регистрации. Тогда один из приставов начал переписку с должницей в соцсетях, представившись потенциальным поклонником. Он назначил встречу и сообщил, что такси уже ждет у подъезда.

Вместо романтического вечера должницу ожидали приставы. Ее доставили в отделение для составления протокола.

В отношении женщины составили административный протокол. Мировой суд назначил 60 часов обязательных работ, а также напомнил о необходимости погашения долга.

