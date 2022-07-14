В Елабуге высадят 500 сосен с помощью «гидравлической лопаты»

В Елабуге началась высадка саженцев сосен. 500 деревьев появятся вдоль дороги на пр.Мира и ул.Нечаева, а также на ул.Баки Урманче.

Высадка проходит механизированным способом — при помощи «гидравлической лопаты». Процесс происходит так: четыре лепестка врезаются в почву и выкапывают дерево с корнями, не повреждая их. Затем их пересаживают на новое место.

Фото: пресс-служба Елабужского района

«Данный метод позволяет высаживать сразу крупные саженцы от полутора до двух метров высотой. Сосны взяли с полей — там, где они росли самосевом. Вместо того, чтобы уничтожать их как сорняк, по указанию главы района Рустема Нуриева решено аккуратно вынуть из почвы и высадить в городе», — уточнила начальник пресс-службы Елабужского района Екатерина Сайбель.

Фото: пресс-служба Елабужского района

По плану ежедневно планируется высаживать по 40 деревьев, отметили в пресс-службе района.