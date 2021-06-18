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Ру Тат
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18 июня 2021  02:22
Аделина Тимиршина

В Елабуге откроется выставка «Цветение папоротника», посвященная природе Башкортостана

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В Музее современного этноискусства 25 июня откроется выставка работ членов Союза художников России Азамата и Гульназ Гилязетдиновых «Цветение папоротника». Об этом сообщает пресс-служба администрации Елабужского района РТ.

«На выставке будут представлены 60 работ, среди которых живописные полотна, графические листы, скульптуры, арт-объекты, текстиль и горячая эмаль», — говорится в сообщении.

Посетители смогут увидеть пейзажи Башкортостана, который является родиной художников. Также на экспозиции будут представлены картины, отражающие детские впечатления авторов и традиции народов, проживающих на этой территории.

Художники, представившие свои работы на выставке, имеют широкую известность среди любителей искусства. Азамат и Гульназ участвовали в многочисленных международных проектах, среди которых экспозиции Елабужского  музея-заповедника.

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