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Политика 15 июля 2025 10:53

В Елабуге представили нового руководителя соцзащиты

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В Елабуге представили нового руководителя соцзащиты
Фото: пресс-служба Елабужского района

Сегодня на общегородском совещании с участием руководства Елабужского района был официально представлен новый руководитель отдела соцзащиты Министерства труда и занятости РТ по Елабужскому району. Им стала Ольга Колесникова.

Она приехала в Елабугу из Новосибирской области. За плечами Колесниковой – опыт работы в органах муниципальной службы, включая деятельность в сфере социальной политики и поддержки населения.

В новой должности ей предстоит координировать реализацию мер социальной поддержки, взаимодействие с федеральными и республиканскими программами, а также организацию помощи отдельным категориям граждан: семьям с детьми, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья.

В районной администрации выразили уверенность, что профессиональные компетенции и управленческий опыт Ольги Колесниковой позволят эффективно решать задачи, стоящие перед системой социальной защиты в Елабужском районе.

#елабужский район
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