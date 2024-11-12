В Елабуге практиканту оторвало палец на производстве

В Татарстане возбудили уголовное дело после того, как несовершеннолетнему практиканту оторвало палец на производстве. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как указано в сообщении, 29 октября несовершеннолетний, проходивший производственную практику на одном из предприятий Елабуги, получил травму в виде ампутации пальца.

По версии следствия, перчатку молодого человека затянуло в сверлильный станок, в результате чего он получил травму.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводятся следственные действия.