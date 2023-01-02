В Елабуге пожарные спасли жильцов из горящей пятиэтажки
Пожар вспыхнул накануне в 21.48 в доме №16 по улице Нефтяников в Елабуге.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, вспыхнула электропроводка в кладовке в общем коридоре на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Огонь перекинулся на дверь.
«Сотрудниками пожарной охраны по лестничному маршу со второго этажа спасены при помощи маски спасаемого четыре человека, они не пострадали», – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Еще 10 жильцов вышли на улицу самостоятельно. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.