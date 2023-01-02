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Происшествия
2 января 2023  10:37
Полина Шевчук

В Елабуге пожарные спасли жильцов из горящей пятиэтажки

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В Елабуге пожарные спасли жильцов из горящей пятиэтажки
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожар вспыхнул накануне в 21.48 в доме №16 по улице Нефтяников в Елабуге.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ,  вспыхнула электропроводка в кладовке в общем коридоре на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Огонь перекинулся на дверь.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

«Сотрудниками пожарной охраны по лестничному маршу со второго этажа спасены при помощи маски спасаемого четыре человека, они не пострадали», – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Еще 10 жильцов вышли на улицу самостоятельно. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

#спасли из огня #МЧС РТ
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