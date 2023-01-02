В Елабуге пожарные спасли жильцов из горящей пятиэтажки

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожар вспыхнул накануне в 21.48 в доме №16 по улице Нефтяников в Елабуге.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, вспыхнула электропроводка в кладовке в общем коридоре на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Огонь перекинулся на дверь.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

«Сотрудниками пожарной охраны по лестничному маршу со второго этажа спасены при помощи маски спасаемого четыре человека, они не пострадали», – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Еще 10 жильцов вышли на улицу самостоятельно. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.