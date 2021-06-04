В Елабуге пожарные спасли женщину из горящей квартиры

Сообщение о пожаре в жилом доме на Окружном шоссе поступило в семь часов вечера по номеру вызова пожарной охраны 101, рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На третьем этаже пятиэтажки загорелись вещи в одной из квартир по площади 1 кв.м. Пожарные спасли из огня 28-летнюю девушку, она не пострадала. До приезда спецслужб из дома самостоятельно эвакуировались 15 жильцов.

Вскоре после этого возгорание удалось потушить полностью. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.