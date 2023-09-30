В Елабуге пожарные спасли пятерых человек из горящей квартиры

Сегодня в 14.37 на единый номер вызова экстренных служб поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Нефтяников горит квартира.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место прибыли сотрудники пожарной бригады и выяснили, что в квартире на втором этаже пятиэтажки горит мебель. Едкий густой дым стал проникать в квартиры.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Специалисты спасли 3 человек из соседней квартиры на 2 этаже, а также спасли 2 детей из квартиры на 4 этаже. На них надели маски и вывели на улицу.

Пострадавших нет. В 15.15 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 15 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается.