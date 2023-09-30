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В Елабуге пожарные спасли пятерых человек из горящей квартиры
Сегодня в 14.37 на единый номер вызова экстренных служб поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Нефтяников горит квартира.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место прибыли сотрудники пожарной бригады и выяснили, что в квартире на втором этаже пятиэтажки горит мебель. Едкий густой дым стал проникать в квартиры.
Специалисты спасли 3 человек из соседней квартиры на 2 этаже, а также спасли 2 детей из квартиры на 4 этаже. На них надели маски и вывели на улицу.
Пострадавших нет. В 15.15 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 15 квадратных метров.
Причина пожара устанавливается.
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