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Ру Тат
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Происшествия
13 декабря 2022  19:17
Павел Климчак

В Елабуге пожарные спасли мальчика, которого отрезало дымом от выхода в горящем доме

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В Елабуге пожарные спасли мальчика, которого отрезало дымом от выхода в горящем доме

 

Сегодня около пяти часов вечера по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили о возгорании в жилом доме на улице Московской в Елабуге. В одной из квартир на первом этаже начался пожар в ванной комнате площадью 2 квадратных метра. Едкий дым проникал в соседние квартиры.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, пожарные при помощи маски спасаемого вывели на свежий воздух женщину из соседней квартиры. Также огнеборцы установили трехколенную лестницу в окно квартиры на втором этаже дома и спасли 13-летнего мальчика, которому дым отрезал путь на выход.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Через несколько минут пожар полностью потушили. В ванной горели акриловая ванна и натяжной потолок. Причина пожара устанавливается, как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#пожар #елабуга #спасли ребенка
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