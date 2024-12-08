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В Елабуге пожарные ликвидировали пожар в пятиэтажке
В многоэтажке по улице Окружное Шоссе в Елабуге загорелась квартира на первом этаже. Возгорание произошло накануне вечером.
Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, прибывшие пожарные потушили вещи у окна возле холодильника на площади 8 кв.метров. Хозяйка квартиры вышла самостоятельно до прибытия огнеборцев.
Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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