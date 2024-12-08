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Происшествия 8 декабря 2024 08:12

В Елабуге пожарные ликвидировали пожар в пятиэтажке

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В многоэтажке по улице Окружное Шоссе в Елабуге загорелась квартира на первом этаже. Возгорание произошло накануне вечером.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, прибывшие пожарные потушили вещи у окна возле холодильника на площади 8 кв.метров. Хозяйка квартиры вышла самостоятельно до прибытия огнеборцев.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

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