В Елабуге появится сквер в честь тружеников тыла

В Елабуге рядом с музеем Памяти появится новый сквер – уютное зеленое пространство, посвященное труженикам тыла. Решение об устройстве общественной территории было принято совместно с коллективами Елабужского музея-заповедника и Совета ветеранов.

Первым шагом стал снос старых, давно обветшавших технических построек. После их демонтажа открылся просторный участок, обрамленный брандмауэрной стеной – именно она стала границей будущего мемориального пространства.

Проект предусматривает масштабное озеленение, установку малых архитектурных форм и уличного освещения.

Уже в ближайшее время территория рядом с музеем Памяти преобразится – здесь будет создан сквер, где смогут отдыхать жители и гости города, вспоминая тех, кто внес неоценимый вклад в Победу, трудясь в тылу.

9 мая в России отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также 2025-й по поручению Президента РФ Владимира Путина объявлен Годом защитника Отечества. В своем поздравлении с 80-летием Победы Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что каждый год потомки победителей продолжают сохранять верность памяти о войне.