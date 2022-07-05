В Елабуге появится новый сквер с уличными тренажерами и детской площадкой

В Елабуге по проспекту Нефтяников идет активное благоустройство сквера, расположенного неподалеку от Университетской школы №5.

«Парк благоустраивается на средства гранта „Татнефти“ и средства муниципалитета. Ранее это общественное пространство было заброшенным и заросшим. Жители часто озвучивали необходимость благоустроить сквер для отдыха детей и взрослых», — уточнила пресс-секретарь администрации Екатерина Сайбель.

На сегодняшний день строители произвели ремонт и покраску существующего забора. Проведена укладка кабеля под столбы освещения, ведутся земляные работы под устройство тротуаров из брусчатки.

По генплану здесь заменят 13 опор освещения, установят новые скамейки и урны. Также проведут озеленение, посадят деревья — сосны, яблони и рябины. В скором времени в парке появится и детская площадка, установят песочный дворик, гимнастический комплекс, качели и уличные тренажеры.