В Елабугу поступило новое лабораторное оборудование за 6 млн рублей

Фото: «Новая Кама».

В Елабужскую центральную районную больницу поступило новое лабораторное оборудование за 6 млн рублей – это стало возможным благодаря разработанной муниципалитетом Стратегии развития системы здравоохранения района. Об этом пишет газета «Новая Кама».

В бактериологическую лабораторию поступил бокс микробиологической безопасности БМБ-II Ламинар-С, в клинико-диагностическую лабораторию — анализатор биохимический автоматический Mindray.

Запустить новое оборудование планируется после того, как в помещении, где оно будет размещено, сделают ремонт.

Существенная помощь больнице от администрации района была оказана и в 2021 году. Так, поступило два УЗИ аппарата экспертного класса со всеми необходимыми датчиками, а также полностью оснащено рабочее место ЛОР врача.