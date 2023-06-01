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В Елабуге появится городок из юрт
Елабужский предприниматель реализует оригинальный проект по агротуризму: на площади 2,5 гектара вокруг искусственного водоема будет построен небольшой городок из нескольких юрт, оформленных в народном стиле, где гости смогут отдохнуть от современной цивилизации и вспомнить о национальных корнях.
По словам бизнесмена Рината Ишкиняева, к идее создания такого проекта его подтолкнуло живописное расположение участка — в холмистой местности находятся зеленые насаждения, рядом расположен водоем.
Предприниматель рассчитывает организовать уголок для семейного отдыха: каждая юрта, оформленная в соответствии с национальными традициями различных народностей, будет оснащена и современными удобствами — кухней, санузлом, душевой кабинкой.
Оставшись на день или два с семьей или компанией друзей, здесь можно будет пожарить шашлыки, сделать барбекю, сходить в баню, провести фотосессию или порыбачить. Для детей будет организованы игровые зоны.
Кроме того, по словам Рината Ишкиняева, на территории городка будет можно проводить различные выездные совещания коллективов предприятий, общественных организаций и даже министерств республики, организовывать молодежные творческие фестивали.
В течение этого года на площадке городка организуют планировку и земляные работы, проведут коммуникации. В следующем году состоится установка юрт, оформление сцены и игровых зон.
«Отдохнуть в этом городке можно будет в любой сезон. Аналогов такого проекта на территории республики нет», — подчеркнул Ринат Ишкиняев.
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