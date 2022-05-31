В Елабуге появились первые топиарии в виде птиц и людей

На одной из центральных улиц Елабуги появились зеленые фигуры — топиарии в виде птиц и гуляющих людей. Жители города могли увидеть фигуры на проспекте Мира, в месте, где обычно располагаются клумбы.

«Такие топиарии появились на улицах города впервые, и уже собрали много положительных отзывов от елабужан и гостей. У Дворца культуры появилась „гитара“. Фигуры и в последствии будут появляться на улицах города», — рассказала «Татар-информу» руководитель пресс-службы Елабужского района Екатерина Сайбель.

Конструкции изготовлены из металла и покрыты искусственной травой. Они притягивают взгляды и украшают городские ландшафты. После того как около них будет выложена асфальтовая площадка, с фигурами будет можно сфотографироваться.

Благоустройство города продолжается. Посажены деревья, специалистами управления благоустройства проводится посадка цветов на клумбах. «В этом году будет высажено 57 тысяч цветов», — добавила собеседница агентства.