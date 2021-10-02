В Елабуге появилась уникальная гитара из Калифорнии

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

Из Калифорнии в Елабугу доставили уникальную гитару. На гитарах Gibson Les Paul Standard 50s играют известные музыканты — к примеру, Джефф Бек, Гэри Мур, группа Creedence Clearwater Revival. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Елабужского района РТ.

По словам источника, музыканты стоят в очереди, чтобы получить возможность купить ее. Теперь уникальный инструмент появился в городском оркестре «Союз Елабужских музыкантов и поэтов».

«Музыканты Елабуги благодарят главу района Рустема Нуриева, при поддержке которого это стало возможным», — отметил источник.



Играть на гитаре смогут участники городского Союза музыкантов и поэтов на концертах для елабужан, как только разрешат. «Музыканты очень ждут выхода на сцену. Сейчас в Елабуге введены ограничения по массовым мероприятиям из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации», — рассказали агентству в пресс-службе.