В Елабуге построят колесо обозрения высотой 42 метра

Соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта по строительству колеса обозрения подписано в Елабуге. Проект направлен на развитие туристической инфраструктуры города и создание новой точки притяжения для жителей и гостей.

Документ подписали представители муниципального учреждения «Купеческий городок» во главе с директором Эльмирой Тукановой и компании под руководством Тимура Габбасова.

В рамках проекта планируется возведение колеса обозрения высотой 42 метра. Аттракцион позволит посетителям увидеть панорамные виды на город и его окрестности. Кабины будут оснащены системами подогрева и кондиционирования, что обеспечит круглогодичную эксплуатацию вне зависимости от погодных условий.

Как отмечается, реализация проекта будет вестись с соблюдением всех требований к качеству и безопасности развлекательных объектов.