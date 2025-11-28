В Елабуге после вмешательства прокуратуры в бюджет поступило 7,2 млн таможенных платежей

Камская транспортная прокуратура выявила нарушения в сфере таможенного регулирования. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Выяснилось, что в Елабуге одна из организаций при декларировании товаров для вывоза за рубеж занизила их таможенную стоимость. В документах содержались сведения, недостаточные для корректного определения размера пошлины. В результате бюджет недополучил значительные суммы.

По требованию прокуратуры таможенным органом проведена дополнительная проверка. В декларацию внесены изменения, и в бюджет доначислены платежи в размере свыше 7,2 млн рублей.