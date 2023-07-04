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В Елабуге после смертельного падения строителя с автокрана возбуждено уголовное дело
В Елабуге возбуждено уголовное дело после гибели рабочего, сообщили в СУ СК РФ по РТ.
Сегодня во время проведения строительных работ на территории ЖК на улице Норд Драйв рабочий выпал из люльки автокрана. 35-летний мужчина упал с высоты 8 этажа и скончался на месте от полученных травм.
По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.
Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, прокуратура Елабуги организовала по данному факту проверку. Надзорное ведомство с участием специалистов проверит соблюдение требований охраны труда и при наличии оснований примет меры реагирования.
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