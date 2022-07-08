В Елабуге полиция задержала мужчину, который с ножами бросался на подростков

Накануне вечером 37-летний елабужанин, будучи пьяным, размахивал ножами в одном из дворов города, а также обматерил нескольких подростков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Стражи порядка быстро задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Момент задержания сняли на видео местные жильцы.

Выяснилось, что незадолго до дебоша мужчина поссорился с 16-летним подростком. Затем елабужанин ушел куда-то и вернулся с двумя ножами в руках – начал угрожать подростку убийством.

В результате случившегося никто не пострадал, добавили в пресс-службе ведомства. В настоящее время полиция проводит проверку, по результатам будет принято решение о возбуждении дела.