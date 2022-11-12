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Культура
12 ноября 2022  01:31
Эльза Кузнецова

Спектакль о переписке Цветаевой и Пастернака впервые представят в Елабуге

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Спектакль о переписке Цветаевой и Пастернака впервые представят в Елабуге

24 ноября в конференц-зале Елабужского государственного музея-заповедника состоится показ литературно-музыкального спектакля «Дай мне руку...». В основе постановки — переписка Марины Цветаевой и Бориса Пастернака. В спектакле также прозвучат песни Ольги Кузьмичевой-Дробышевской на стихи поэтессы.

«Спектакль подходит для зрителей от 12 лет и старше. Первый показ состоялся в 2019 году в Библиотеке Серебряного века, в камерной обстановке. Со сцены он будет впервые показан в Елабуге», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь информационно-издательского отдела ЕГМЗ Евгения Поликарпова

Авторы и исполнители литературно-музыкального спектакля «Дай мне руку...» — поэт, член Союза российских писателей и Союза писателей РТ Ольга Кузьмичева-Дробышевская из Набережных Челнов и актер московского театра «Голос» Евгений Касаткин. Артисты воссоздают неповторимую атмосферу писем двух поэтов — атмосферу истинной любви, подлинного родства и содружества душ.

В 2021 году спектакль стал лауреатом международного конкурса «Национальная литературная премия „Золотое перо Руси“».

Начало запланировано на 18.30.

Фото: пресс-служба ЕГМЗ.

#егмз
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