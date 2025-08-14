news_header_top
Общество 14 августа 2025 15:37

В Елабуге по нацпроекту завершают капремонт стационара в ЦРБ

Фото: Минздрав РТ

В Елабужской центральной районной больнице завершается второй этап капитального ремонта стационара. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В здании обновили инженерные сети: электрику, отопление, водоснабжение, канализацию, систему вентиляции, заменили окна, залили полы, облицован фасад. Продолжается реконструкция входной группы и внутренняя отделка.

Работы ведутся по республиканской программе «Капитальный ремонт стационарных объектов здравоохранения».

Отмечается, что ежегодно в стационаре получают помощь более 12 тысяч елабужан, а дневной стационар посещают еще свыше шести тысяч человек.

#елабуга #минздрав #нацпроекты
