Общество 18 января 2026 13:56

В Елабуге планируют развивать выездные регистрации брака в исторических локациях

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Елабуге планируется развитие направления выездных регистраций брака, что станет новым привлекательным предложением для туристов и местных жителей. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал глава района Рустем Нуриев.

Идея заключается в том, чтобы проводить церемонии бракосочетания в исторических и живописных местах города, таких как площадь Памяти, сквер тружеников тыла и другие значимые локации.

По словам главы Елабужского района, выездные регистрации будут организованы с учетом всех необходимых условий для создания романтической и торжественной атмосферы. Это может включать не только саму церемонию, но и дополнительные активности, такие как фотосессии, прогулки по историческим улицам и посещение местных достопримечательностей.

