В Елабуге отремонтируют 16 км дорог за 145,5 млн рублей

В Елабуге и Елабужском районе идет активный ремонт и строительство дорог и тротуаров общей протяжностью 15,8 км на сумму 145,5 млн рублей. Выполнение некоторых дорожных программ на сегодняшний день достигает 99%.

Так, по республиканской программе «Ремонт существующей дорожно-уличной сети с асфальтобетонным покрытием» на 99% отремонтированы дороги протяженностью 5,1 км. Дорожникам осталось завершить работы по укреплению обочин.

По программе «Муниципальный дорожный фонд» работы выполнены на 57%. Специалистам необходимо завершить работы по строительству тротуаров, установить искусственные неровности и остановочные павильоны, а также заменить уличное освещение.

По программе «Ремонт дорожно-уличной сети населенных пунктов Елабужского муниципального района» работы завершены на 55%. Отремонтировано 3,5 км дорог. Дополнительно выделено 35 млн рублей на ремонт около 3 км дорог.

Как уточнила начальник пресс-службы Елабужского района, подрядная организация «Спецстройсервис» во второй половине июля приступила к ремонту полотна на Окружном шоссе. «Дороги планируется обновить к сентябрю», — сообщила «Татар-информу Екатерина Сайбель.

Помимо Окружного шоссе, будут отремонтированы участки улиц Марджани, Стахеевых, Родниковой, Набережной, Нефтяников, Строителей, Боровой, Чапаева, переулка 6-го Танаевского и подъезд к детскому лагерю «Юный строитель».

«Работа идет ударными темпами. Срок завершения ремонта и строительства дорог запланирован на конец строительного сезона», — отметила собеседница агентства.