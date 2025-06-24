В Елабуге отменили фестиваль Березовского и Спасскую ярмарку после атаки беспилотников

Власти Елабуги приняли решение отказаться от проведения массовых мероприятий в связи с усилением мер безопасности. Об этом сообщают «Челнинские известия».

По словам директора Елабужского государственного музея-заповедника и советника мэра города Гульзады Руденко, отмена коснется в первую очередь VII Музыкального фестиваля Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» и традиционной Спасской ярмарки.

Причиной стали трагические события 15 июня, когда в результате атаки вражеских беспилотников были поражены объекты в Елабужском районе. При ликвидации БПЛА обломки упали на проходную автомобильного завода. В результате инцидента погибли два человека, еще 12 получили ранения.

Фестиваль Бориса Березовского должен был пройти с 10 по 13 июля, Спасская ярмарка – с 31 июля по 3 августа. Ранее оба мероприятия уже отменялись в 2020 году – по эпидемиологическим причинам, связанным с пандемией COVID-19.