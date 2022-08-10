Футбольный манеж в Елабуге откроется 26 августа

В Елабуге строительство крытого футбольного манежа по улице Тугарова находится в высокой степени готовности. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

«Торжественное открытие объекта с каркасно-тентовым покрытием с футбольной поляной размером 20×40 м и административным зданием ожидается 26 августа», — сообщила руководитель пресс-службы района Екатерина Сайбель.

Строительство манежа началось в мае и стало возможным благодаря республиканской программе «Строительство малозатратных спортивных сооружений». На спортивный объект было направлено 76 млн рублей.

«Открытия крытого футбольного манежа давно ждут жители нижней части города и футбольная команда „Алабуга“. Уже скоро», — написал в своем Telegram-канале глава Елабужского района Рустем Нуриев.