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Ру Тат
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Строительство
10 августа 2022  00:44
Эльза Кузнецова

Футбольный манеж в Елабуге откроется 26 августа

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Футбольный манеж в Елабуге откроется 26 августа

В Елабуге строительство крытого футбольного манежа по улице Тугарова находится в высокой степени готовности. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района. 

«Торжественное открытие объекта с каркасно-тентовым покрытием с футбольной поляной размером 20×40 м и административным зданием ожидается 26 августа», — сообщила руководитель пресс-службы района Екатерина Сайбель. 

Строительство манежа началось в мае и стало возможным благодаря республиканской программе «Строительство малозатратных спортивных сооружений». На спортивный объект было направлено 76 млн рублей.

«Открытия крытого футбольного манежа давно ждут жители нижней части города и футбольная команда „Алабуга“. Уже скоро», — написал в своем Telegram-канале глава Елабужского района Рустем Нуриев.

Видео, фото: https://t.me/mr_Rustem_Nuriev

#елабужский район
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