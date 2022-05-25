В Елабуге открыт новый пункт приема вещей для переселенцев с Донбасса

В Елабуге открыт новый пункт приема вещей для эвакуированных жителей из ДНР и ЛНР, вещи принимаются в молодежном подростковом клубе «Спутник» по адресу: ул. Пролетарская, дом 2. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На сегодняшний день для переселенцев нужны летние вещи. Есть необходимость как в женских, так и мужских вещах. Так, нужна женская верхняя одежда 44-46, 52-54 и 60 размера. Требуется мужская верхняя одежда 50-го и 54-го размера. Необходима и женская обувь 39, 40 и 43 размера, мужская обувь 44-го размера.

Всего в Елабуге находится шесть пунктов сбора. По словам волонтера Романа Епанешникова, охотнее всего помогают пожилые люди.

«Вещи можно принести в МЦ „Барс“ по адресу: Гассара, 23, на Пролетарскую, 2, Тугарова 22а, Тукая, 41, переулок Тойминский 5, Мира 24а. У всех у них есть свои графики приема. Сбор осуществляется в том числе и жителями нашего города. Они помогают, приносят вещи. Хочется отметить, что для переселенцев нужны новые вещи, или б/у в отличном состоянии. Мы вещи сортируем, в ближайшем времени они будут направлены в Казань», — отметила в разговоре с «Татар-информом» представительница МЦ «Барс».