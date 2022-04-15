В Елабуге открыт гуманитарный штаб по сбору вещей для вынужденных переселенцев

В Елабуге, на базе Молодежного центра «Барс», работает гуманитарный штаб по сбору вещей для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель штаба Роман Епанешников.

«Люди несут вещи. В Татарстан приехали под 2 тыс. переселенцев, которые нуждаются в вещах и товарах первой необходимости. Им нужно помочь, у них ничего нет. Гуманитарный груз по мере наполнения „Газели“ отправится в центральный штаб Казани, там вещи распределят по пунктам, где размещены переселенцы», — отметил собеседник агентства.

По словам Епанешникова, охотнее всего помогают пожилые люди. «Они то поколение, в которых воспитали милосердие, они и сами не раз бывали в тяжелых ситуациях, они как минимум пережили три больших кризиса», — добавил руководитель штаба.

Штаб принимает продукты с длительным сроком хранения (крупы, макароны, консервы, чай, кофе, сахар, растительное масло, вода питьевая, сок), детские принадлежности (пеленки, памперсы, мыло, крем, присыпки, детские бутылочки и соски), детское питание (сухие смеси «Малютка», «Малыш», «Нестажен», «Нутрилон»), пюре (овощная, фруктовая и мясная смеси).

Также можно принести канцелярские принадлежности и книги (альбомы для рисования, карандаши, краски, фломастеры, раскраски, тетради, ручки), постельные и банные принадлежности (постельное белье, одеяла, подушки, полотенца банные и для рук), бытовую химию, маски для лица, санитайзеры/антисептики, одежду для детей и взрослых, а также другие средства первой необходимости.

Штаб работает ежедневно с 8.00 до 17.00 (в субботу, воскресенье и понедельник с 8.00 до 18.00) по адресу: улица Гассара, 23, молодежный центр «Барс».