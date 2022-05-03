В Елабуге открылся экспо-центр BELARUS с сервисной зоной

В Елабуге на территории ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» открылся экспоцентр BELARUS с сервисной зоной. Об этом сообщает пресс-служба Елабужского района РТ.

На первом этаже располагается сервисная зона для ремонта и обслуживания техники, второй этаж отдан под фирменный магазин по продаже машин и запасных частей, здесь же размещен шоурум с возможностью демонстрации десяти единиц техники.

Открытие состоялось при участии главы Елабужского района Рустема Нуриева, министра сельского хозяйства и продовольствия республики Марата Зяббарова и генерального директора ОАО «МТЗ» Виталия Вовка.

В рамках открытия Виталий Вовк вручил ключи от трактора BELARUS-1222.3 первому покупателю экспоцентра.