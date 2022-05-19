В Елабуге открылась выставка с уникальными уральскими украшениями

18 мая, в Международный день музеев, в Елабуге состоялось открытие выставки ювелирного искусства «Наследники. Возрождение драгоценной истории России». Это первый совместный проект Елабужского государственного музея-заповедника и ювелирного дома CHAMOVSKIKH.

«Международный день музеев — праздник каждого образованного, интеллигентного человека, — отметила в приветствии к участникам генеральный директор ЕГМЗ Гульзада Руденко, член президиума Союза музеев России и Совета по культуре и искусству при Президенте Республики Татарстан. — Я хочу выразить слова благодарности за возможность впервые представить широкой публике Татарстана драгоценные произведения искусства, созданные ювелирным домом CHAMOVSKIKH. Очень важно, чтобы все посетители наших музеев, особенно дети и молодежь, росли и формировались рядом с красотой».

Выставка «Наследники. Возрождение драгоценной истории России» знакомит с искусством уральской ювелирной школы — одной из самых известных в стране, а также отдает честь ключевой фигуре отечественной истории Петру Великому. В 2022 году отмечается 350 лет со дня рождения первого императора из династии Романовых.

Центральное место в экспозиции в Елабуге занимает ювелирный «Петергоф» — уникальный проект, не имеющий аналогов в мире. 20 элементов гарнитура повторяют панорамный вид знаменитой резиденции Петра Великого. С 2016 года коллекция выставлена в «Особой кладовой» Большого Петергофского дворца.

«Личность Петра Первого объединяет не только Екатеринбург и Петербург, но и Петергоф. Известно, что трубы для системы водоснабжения фонтанной столицы России был сделаны на уральских заводах, а мастера Екатеринбургской гранильной фабрики в XVIII веке набирались опыта у своих петергофских коллег, — рассказал на открытии выставки Андрей Терентьев, хранитель музейных предметов Государственного музея-заповедника «Петергоф».

В экспозиции представлены также ювелирная коллекция «Украшения императорских особ», созданная в коллаборации с историком моды Александром Васильевым, миниатюрная копия Царь-пушки и драгоценности — победители и лауреаты престижных профессиональных конкурсов: JUNWEX Петербург, JUNWEX Moscow, «Русская бриллиантовая линия» и всемирного конкурса им. Карла Фаберже.

«Любящие свое дело люди превращают его в искусство, — отметил исполнительный директор ювелирного дома CHAMOVSKIKH Юрий Толмачев. — Я надеюсь, что наша выставка будет еще одним вкладом в общее дело — создание и сохранение культурного наследия. Очень важно уметь его собрать, сохранить и представить так, чтобы было интересно и взрослым, и детям, и последующим поколениям. Настоящее время ярко демонстрирует, насколько важно иметь прочные связи, объединяющие разные народы и конфессии, людей и эпохи. Драгоценности, представленные на выставке, отражают историю нашей страны и становятся ее продолжением».

Ювелирный дом СHAMOVSKIKH основан в 1996 году в Екатеринбурге. В XXI веке компания совершенствует опыт великих мастеров, регулярно патентуя новейшие разработки, а драгоценности бренда встают в один ряд с коллекциями мировых ювелирных домов. Украшения находятся в шкатулках представителей мировой культурной элиты, членов императорского дома Романовых и лично великой княгини Марии Владимировны.

Выставка «Наследники. Возрождение драгоценной истории России» проходит при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, Гильдии ювелиров Урала. Экспозиция будет открыта для посещения с 19 мая по 2 июля 2022 года в Музее современного этноискусства ЕГМЗ.