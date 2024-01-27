В Елабуге открылась выставка о Донбассе, рассказывающая о причинах начала СВО

Елабужский государственный музей-заповедник открыл в Полилингвальном образовательном комплексе «Адымнар-Алабуга» передвижной просветительский выставочный проект «Донбасс — Россия: история и современность».

Выставка наглядно рассказывает о взаимоотношениях России с этими землями. Инициатором проекта выступил Президент РФ Владимир Путин. В 2023 году в мультимедийном формате экспозиция была передана во все регионы страны и экспонировалась виртуально во многих музеях. Но Елабужский музей-заповедник решил пойти дальше и представить свое видение связи России и Донбасса и причин начала спецоперации.

«В этом году мы пока единственные, кто решил этот проект распечатать. То есть мы сами распечатали эту мультимедийную выставку, сделали планшетные презентации. А уникальность выставки в том, что она поможет не только нашим детям, но и родителям, и самим учителям понять причину, из-за которой наша страна вынуждена была начать специальную военную операцию по защите русскоязычного населения на Донбассе», — заявила «Татар-информу» пресс-секретарь информационно-издательского отдела ЕГМЗ Оксана Есипова.

В ЕГМЗ подчеркивают, что эта выставка особенно актуальна для подрастающего поколения, от которого зависит будущее России.

На открытии выставки с приветственными речами выступили генеральный директор ЕГМЗ Гульзада Руденко, исполнительный директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан Зульфия Сунгатуллина и заместитель руководителя исполкома района Надир Курамшин.

Все они выразили уверенность в том, что сегодня нужно и важно знать историю своей страны. Кроме того, по их мнению, необходимо быть едиными в этих знаниях, чтобы в дальнейшем ни у кого не было возможности эту историю переписывать.

Экспозиция включает исторические материалы, карты, документы, фотографии, плакаты. Они собраны из фондовых коллекций различных музеев страны.

В течение учебного полугодия в рамках проекта «Музей — городу» с экспозицией «Донбасс — Россия: история и современность» смогут познакомиться учащиеся всех школ Елабуги и Елабужского района. А для учителей истории специалисты разработали методические рекомендации к экскурсии по выставке.

«Мы решили сделать эту выставку не в наших музейно-выставочных объектах, не в наших залах, а отправиться с этой выставкой по школам. И каждые две недели эта выставка будет менять свое место дислокации. Очень много учителей заинтересовались этим проектом. Подходили учителя и директора из других районов и говорили, что было бы здорово эту выставку привезти в наши районы. Думаем, что, может быть, получится вывезти и за пределы Елабуги», — поделилась планами собеседница агентства.

Центральное место на выставке заняли материалы из собрания Музея современной истории России. Также экспонируются материалы из историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево», Музея истории российской литературы имени Даля, Музея Москвы и других.