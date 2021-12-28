В Елабуге открылась главная елка и резиденция Деда Мороза

В Елабуге состоялось открытие главной елки города. Для жителей и гостей города новогоднее дерево установлено в парке «Чебурашка».

Открытие елки состоялось при участии заместителя главы района Олега Колпакова. Он поздравил всех гостей с наступающим Новым годом и пожелал крепкого здоровья и исполнения надежд.

В праздничном мероприятии приняли участие творческие коллективы города. В рамках праздника состоялся парад Дедов Морозов. Здесь же подвели итоги городских новогодних конкурсов. В частности, почетного звания «Мистер Мороз-2021» удостоился юный елабужанин Миша Грахов, а титул «Мисс Снежинка» завоевала Ева Кузьмина.

«Участниками и гостями праздника стали около 800 человек, половина из них дети», — рассказали ИА «Татар-информ» в администрации.

Открытие главной елки положило начало другим праздничным городским мероприятиям. Так, в Елабуге впервые заработала резиденция Деда Мороза. Она находится под смотровой площадкой в Гуляй-парке. Здесь и взрослый, и ребенок может прочитать Деду Морозу стихотворение и получить сладкий подарок. Также можно сфотографироваться в новогодней фотозоне.

«Детишки заходят с искренним любопытством, им нравится. К Деду Морозу в гости уже заглянули более полусотни детей», — рассказала руководитель пресс-службы Елабужского района Екатерина Сайбель.

Резиденция ждет юных и взрослых посетителей ежедневно по 9 января 2022 с 16.00 до 18.00. В последний день уходящего года, 31 декабря, резиденция будет работать с 18.00 до 22.00. Вход для всех свободный.