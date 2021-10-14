В Елабуге откроется выставка городских пейзажей Рашида Гилазова

В Музее современного этноискусства Елабужского государственного музея-заповедника откроется выставка «Энергетическая живопись Рашида Гилазова». Экспозиция представит собой работы художника, выполненные за время пребывания Гилазова в городе.

«Елабуга – вдохновляющий город, погода также располагает к творческой деятельности. Надо сказать, что сама осень является мощным катализатором для создания работ», – рассказал Рашид Гилазов.

Гилазов рассказал, что в основном писал картины маслом. Созданные на пленэре полотна с видами Елабуги и ее окрестностей в дальнейшем попадут в фондовую коллекцию музея-заповедника.

Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан из Санкт-Петербурга приглашен с супругой Халидой главой Елабужского муниципального района Рустемом Нуриевым не случайно: 52 года назад они проходили здесь практику, будучи студентами Лениногорского педагогического училища. Непередаваемая атмосфера творчества, потрясающие пейзажи и радушие местных жителей II Всероссийского симпозиума по современной живописи, посвященного 1000-летию Елабуги, стали причиной возвращения Рашида Акмаловича в исторический город.

Открытие выставки состоится 15 октября в 15.00. Оценить работы художника горожане смогут до 15 января.

Фото предоставлены Рашидом Гилазовым.