В Елабуге откроется выставка «Я Дубровский» из собрания московского музея А.С. Пушкина

Фото: Елабужский государственный музей-заповедник

17 ноября в Выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника откроется выставка «Я Дубровский» из собрания Государственного музея А.С. Пушкина города Москвы. Событие приурочено к 180-летию со дня первой публикации незавершенного романа А.С. Пушкина «Дубровский».

«Открытие выставки состоится в 15.00. Вход по QR-кодам только для лиц старше 60 лет. Данная выставка также подходит для обладателей Пушкинских карт», — уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе главы района.

Построение экспозиции отражает сюжет этого произведения и служит своеобразным комментарием к нему. Выставка позволит узнать историю создания романа Пушкина и познакомиться с его героями, представить, как выглядели усадьба Троекурова и квартира Дубровского в Петербурге.

Экспозиция также содержит материалы, связанные с образованием и воспитанием русских дворян в России первой трети XIX века. В них отражены их образ жизни и увлечения, традиции сватовства и брака в те времена, отношения помещиков и крепостных, народный бунт.

На выставке посетитель ознакомится с портретами, костюмами, оружием, книгами и предметами декоративно-прикладного искусства — данные экспонаты создают исторический, нравственный и культурно-бытовой контекст, в котором жили, принимали решения и действовали пушкинские герои.

Завершение работы выставки — 20 декабря.