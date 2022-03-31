В Елабуге откроется выставка «Стрелковое оружие XX века» из фондов Донецкого музея

1 апреля в Музее Памяти Елабужского музея-заповедника откроется мультимедийная выставка «Стрелковое оружие XX века», посвященная развитию вооружения в прошлом столетии. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе музея заповедника.

«Эта мультимедийная выставка будет работать в Музее Памяти благодаря нашему сотрудничеству с Музеем Победы в Москве и участию в проекте „Территория Победы“. Она будет интересна людям разных возрастов», — поделилась пресс-секретарь информационно-издательского отдела ЕГМЗ Евгения Поликарпова.

В экспозиции гости смогут ознакомиться с фотографиями различных образцов оружия из фондов Донецкого республиканского краеведческого музея – винтовок, пистолетов, пистолетов-пулеметов, ручных и танковых пулеметов.

«Помимо фото экспонатов Донецкого музея посетителям продемонстрируют предметы из фондов Елабужского государственного музея-заповедника, представленные в экспозиции Музея Памяти: советская винтовка Мосина образца 1891/1930 годов, самозарядная винтовка Токарева образца 1940 года, макет пистолета-пулемета Шпагина, а также недавно переданный поисковиками пистолет ТТ образца 1933 года», — поделилась собеседница агентства.

Выставку можно посетить бесплатно. «Для посещения музея нужно приобрести входной билет, который доступен в том числе по „Пушкинской карте“», — уточнила Евгения Поликарпова.

Экспозиция будет открыта по 30 июня этого года.