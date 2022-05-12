В Елабуге откроется выставка «Сосуд радости» с 300 старинными и современными чайниками

В пятницу, 13 мая, в выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника состоится открытие выставки «Сосуд радости» из частной коллекции Сергея Прача из города Чайковского Пермского края. Коллекционер уже находится в Елабуге и готовит выставку к открытию. Прач сам представит экспозицию, рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь информационно-издательского отдела ЕГМЗ Евгения Поликарпова.

Гости экспозиции увидят около трехсот старинных и современных чайников из разных стран, изготовленных из разного материала — глины, костяного фарфора, стекла, хрусталя, металла, дерева, коралла и даже парафина.

Посетители также узнают историю возникновения коллекции и познакомятся с чайными традициями разных стран.

Украшением выставки станет подборка чайников, выполненных в традициях супрематизма — одного из направлений русского авангарда, основанного в 1915 году Казимиром Малевичем.

«Выставку можно посетить по „Пушкинской карте“. Она будет работать до 4 июля», — поделилась собеседница агентства.

Сергей Прокопьевич Прач — полковник запаса МЧС. Родился 16 апреля 1951 года в Челябинской области. С 1973 года живет в городе Чайковском. Его первая выставка «Старый мамин чайник» состоялась в 2010 году в Чайковском краеведческом музее.

Сотрудничество Сергея Прача и Елабужского государственного музея-заповедника началось в 2021 году, когда в выставочном зале была представлена экспозиция «Волшебный мир Чайников».

Открытие «Выставки радости» запланировано на три часа дня.