В Елабуге откроется выставка «Сказки на ночь» с работами из редких материалов

14 апреля в Музее современного этноискусства Елабуги откроется выставка работ члена Творческого союза художников России, архитектора, перформера, философа, переводчика Натальи Апанай «Сказки на ночь» (Москва). Об этом сообщает пресс-служба Елабужского государственного музея-заповедника.

«На выставке Натальи Апанай будет представлено 40 работ. Экспозицию можно будет посетить по „Пушкинской карте“», — сообщила «Татар-информу» пресс-секретарь информационно-издательского отдела Елабужского государственного музея-заповедника Евгения Поликарпова.

«Сказки на ночь» создавались на основе этнографических материалов Елабуги, местных мифов и легенд. Экспозиция состоит из серии листов авторской графики в уникальном стиле и живописных скульптурных картин. Кроме этого, художник представит собственную сказку на основе легенды о змее-оракуле, дополненную иллюстрациями.

В творческую палитру Натальи Апанай входят графика, живопись, цифровое искусство, инсталляции, перфоманс. Часто художница использует в работе собственные приемы и редкие материалы: кости, землю, пепел, кровь, нефть, переработанный пластик. Экспрессивная живопись автора отличается необычной архитектурной техникой — она не пишет, а словно выстраивает образы на холсте, как сложные скульптуры, нанося краску кистями или палочками.

Апанай также заявляет о важности исследования культуры своего народа, у которого можно многому научиться, и родных сердцу образов как основы для собственного уникального голоса.

В марте этого года художница провела встречу с членами клуба любителей искусства в Музее современного этноискусства. Участниками мероприятия стали преподаватели и студенты Елабужского колледжа культуры и искусств и Казанского федерального университета, краеведы и сотрудники музея-заповедника.

Наталья Апанай рассказала, как понимать современное искусство и свободно читать язык картин Казимира Малевича, Василия Кандинского, Пабло Пикассо, разбираться в таких направлениях, как концептуализм, символизм, метамодерн, постинтернет. Спикер убедила слушателей в том, что современное искусство стремится к синтезу с наукой, духовными практиками, требует серьезных знаний по истории и философии, экспериментирует с самыми разными средствами для отображения духа времени и индивидуальности творческой личности.