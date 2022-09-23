В Елабуге откроется выставка с древними артефактами из фондов Дербентского музея

30 сентября в Музее современного этноискусства Елабужского государственного музея-заповедника состоится открытие выставки «Артефакты — свидетели эпох». Экспозиция прибыла в Татарстан из Дербентского государственного историко-архитектурного и археологического музея-заповедника.

Елабужский и Дербентский музеи-заповедники дружат уже давно. «Мы открывали в 2019 году в Дербенте выставку живописных полотен и графических листов „Великий шелковый путь“. Они привозили в том же году свою работу, выставку „Дербент легендарный, Дербент исторический“», — рассказали «Татар-информу» в информационном отделе ЕГМЗ.

Нынешняя экспозиция создана на основе материалов археологических исследований, которые проводила экспедиция Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН с 1970-х годов.

На выставке будут представлены более 140 археологических предметов, которые иллюстрируют жизнь Дербента и его окрестностей. Посетители смогут ознакомиться с экспонатами, отражающими быт, ремесла, торговлю и социально-экономические отношения местного населения в разные периоды — от эпохи бронзы до позднего Средневековья (I–XIII века).

Учитывая, что через Дербент пролегали маршруты Великого шелкового и Прикаспийского путей, будут представлены предметы из разных стран. Среди них — монеты, женские украшения, орудия труда и ремесленного производства, образцы вооружения и культовые предметы, бытовая утварь, в том числе посуда и светильники (чираги).

Выставка будет интересна для любого, кто желает познакомиться с культурным и историческим наследием Дербента — города России, который сохранил свое историческое место еще с античной эпохи. Это второй по величине и значению город Республики Дагестан, в котором сконцентрированы древние памятники истории и архитектуры, дошедшие в сохранности до наших дней.

Выставка будет открыта до 31 октября. Возможен вход по «Пушкинской карте».