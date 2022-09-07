В Елабуге откроется выставка челябинской художницы «Вдох-выдох»

16 сентября в Елабуге откроется выставка картин члена Международной творческой ассоциации «Инкор» и молодежного объединения Союза художников России Алены Аскаровой из Челябинска. В залах Музея современного этноискусства представят 60 работ, написанных автором за последнее десятилетие.

«Экспозиция Алены Аскаровой будет представлена в Елабужском музее-заповеднике впервые. Сама художница приедет на открытие и после официальной части и приветствия гостей будет авторская экскурсия по экспозиции», — рассказала «Татар-информу» пресс-секретарь информационно-издательского отдела ЕГМЗ Евгения Поликарпова.

На выставке посетители увидят 60 сюжетных композиций. Название выставки «Вдох-выдох» отражает желание автора отобразить ритм жизни, показать ее с разных сторон.

Главными героями в работах Аскаровой становятся люди, цветы и птицы, а в окружающем их пространстве слышны и музыка ветра, и молчание камней. Автор пользуется эффектами контраста света и теней, движения и статики, цвет художницы красив и пластичен.

Выставка будет работать по 16 октября этого года. Вход по ней будет возможен в том числе по «Пушкинской карте».