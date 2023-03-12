В Елабужском музее-заповеднике откроется выставка «О чем твоя Россия?»

14 марта в Музее современного этноискусства Елабужского музея-заповедника состоится открытие выставки работ участников конкурса «70 оттенков эпохи Путина», учрежденного коллекционером и меценатом Александром Старых для поддержки российских профессиональных художников. Он сам представит произведения участников на открытии выставки, рассказали «Татар-информу» в музее.

Всего в экспозиции будет представлено 25 полотен.

Цель проекта — показать, какой многоликой является новая Россия, как она менялась с 1998 года до сегодняшнего дня. Рассказать не о личности, а о том времени, в которую личность и эпоха пересеклись. Наша страна развивается, и передать все ее оттенки — долг художников перед будущими поколениями, считает Александр Старых.

Тематика работ охватывает строительство Крымского моста и Олимпиады в Сочи, юбилейные торжества в честь 75-летия Победы, прокладку трубопроводов и освоение Арктики. Кроме того, посетители музея увидят коллажи, эскизы и этюды, созданные во время поездки коллектива Галереи Старых в ОЭЗ «Алабуга».

На следующий день, 15 марта, в Музее современного этноискусства состоится встреча Александра Старых с участниками Клуба любителей искусства «Тулпар». В одном из интервью он выразил мысль, которая красной нитью проходит через всю его деятельность: «Живопись — это инструмент сохранения истории, и если мы не заботимся о фиксации текущего исторического контекста, то мы ничего не оставляем ни о себе, ни о своем времени».